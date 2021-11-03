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    Джикия: Уверен, игра с «Кубанью» будет очень интересной

    Футбол Спартак Кубок России Футбол России Кубань
    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Кубка России.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Соперником красно-белых станет «Кубань», выступающая в ФНЛ.

    «Доволен жребием Кубка России. "Кубань" — хорошая команда, это доказывает и недавняя крупная победа над "Краснодаром" со счетом 3:0.

    За "Кубань" играют футболисты, которые не один сезон выступали в премьер-лиге. Со многими ребятами нахожусь на связи, в ближайшее время обменяемся сообщениями.

    Большой плюс, что матч пройдет на домашнем стадионе. Уверен, игра, которая нас ждет в следующем году, будет очень интересной!» — приводит слова Джикии пресс-служба красно-белых.

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