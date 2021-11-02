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    Гол Зиеша принес «Челси» победу над «Мальмё» в Лиге чемпионов

    «Мальме» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 56-й минуте. Хадсон-Одои правым краем разогнал атаку гостей и вырезал шикарный пас на дальнюю штангу — а Хаким Зиеш в касание замкнул.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Мальмё — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Hakim Ziyech (56') Предупреждения: Thiago Silva (69'), Ruben Loftus-Cheek (80')

    «Челси» (9 очков) занимает второе место в группе H, «Мальме» (0 очков и 0 голов) — на последней строчке.

    Позднее в другой встрече группы в Турине сыграют «Ювентус» и «Зенит».

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