«Мальме» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийодержал гостевую победу над шведским(1:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Единственный мяч был забит на 56-й минуте. Хадсон-Одои правым краем разогнал атаку гостей и вырезал шикарный пас на дальнюю штангу — а Хаким Зиеш в касание замкнул.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Мальмё — Челси 0:1 Гол: 0:1 Hakim Ziyech (56') Предупреждения: Thiago Silva (69'), Ruben Loftus-Cheek (80')

«Челси» (9 очков) занимает второе место в группе H, «Мальме» (0 очков и 0 голов) — на последней строчке.

Позднее в другой встрече группы в Турине сыграют «Ювентус» и «Зенит».