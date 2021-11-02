ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хави считается главным претендентом на вакантный постТоп-5 кандидатов на пост тренера «Барселоны»
  • 23:01
    • Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем
  • 19:32
    • ФИФА оштрафовала РФС по итогам матчей с Хорватией и Мальтой
  • 19:07
    • WhoScored представил символическую сборную 13 тура РПЛ
    Все новости спорта

    Хенрик Ларссон покинул тренерский штаб «Барселоны»

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Бывший футболист сборной Швеции Хенрик Ларссон сообщил, что покинул тренерский штаб испанской «Барселоны».

    Хенрик Ларссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хенрик Ларссон

    «Эта история подошла к концу. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Ларссона Sportbladet.

    Напомним, Ларссон вошел в тренерский штаб каталонцев в конце августа прошлого года. С ним был подписан контракт до 30 июня 2022 года.

    Ларссон, будучи игроком, выступал в «Барселоне» в 2004-2006 годах, вместе с «сине-гранатовыми» он выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании и один раз обладателем Суперкубка страны. В качестве тренера специалист возглавлял шведский «Хельсинборг».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Зенит» воспользоваться проблемами «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Барселона» проиграет в Киеве?
  • «Динамо» К — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • «МЮ» еще раз обыграет «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры