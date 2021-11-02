Хенрик Ларссон покинул тренерский штаб «Барселоны»

Бывший футболист сборной Швециисообщил, что покинул тренерский штаб испанской «Барселоны».

«Эта история подошла к концу. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Ларссона Sportbladet.

Напомним, Ларссон вошел в тренерский штаб каталонцев в конце августа прошлого года. С ним был подписан контракт до 30 июня 2022 года.

Ларссон, будучи игроком, выступал в «Барселоне» в 2004-2006 годах, вместе с «сине-гранатовыми» он выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании и один раз обладателем Суперкубка страны. В качестве тренера специалист возглавлял шведский «Хельсинборг».