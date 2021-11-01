СМИ: Черчесов может возглавить сборную Польши

Бывший главный тренер сборной Россииможет возглавить национальную команду Польши, утверждает «Матч ТВ».

По информации издания, с российским специалистом общался президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

Отмечается, что разговор носил неофициальный характер. Говорить о назначении россиянина рано, так как для этого команда под руководством Паулу Соузы не должна выйти на чемпионат мира, а это произойдет либо в ноябре, либо в марте.

Сборная Польши в отборочном турнире ЧМ-2022 занимает второе место в группе I, уступая за два тура до окончания квалификации три очка англичанам и опережая на два очка албанцев.