«Мы бы им штук пять загрузили». Павлюченко сравнил нынешнюю сборную России с командой 2008 года

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением о нынешнем составе национальной команды.

«Я сравниваю сегодняшнюю сборную с командой 2008 года. Иногда читаю интервью футболистов, говорят: "Да мы бы сейчас обыграли ту сборную".

Например, Вася Березуцкий так в интервью сказал: "Сегодняшняя сборная сильнее". Я его встретил и сказал: "Вася, ты что, с ума сошел? Ты что несешь?" Так нельзя сравнивать.

Я смотрю по позициям, по футболистам и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили бы в первом тайме и сказали бы: Ребята, до свидания!», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

Напомним, сборная России занимает первое место в своей группе в отборочном турнире ЧМ-2022.