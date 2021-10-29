ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманНеизбежное увольнение. «Барселона» рассталась с Куманом
  • 00:26
    • «Атлетико» упустил победу над «Леванте»
    Все новости спорта

    «Мы бы им штук пять загрузили». Павлюченко сравнил нынешнюю сборную России с командой 2008 года

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о нынешнем составе национальной команды.

    Роман Павлюченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Павлюченко

    «Я сравниваю сегодняшнюю сборную с командой 2008 года. Иногда читаю интервью футболистов, говорят: "Да мы бы сейчас обыграли ту сборную".

    Например, Вася Березуцкий так в интервью сказал: "Сегодняшняя сборная сильнее". Я его встретил и сказал: "Вася, ты что, с ума сошел? Ты что несешь?" Так нельзя сравнивать.

  • С Хайкиным и Лантратовым, но без Дзюбы. В каком составе Россия будет бороться за билет на ЧМ-2022?
  • Валерий Карпин удивил обширным расширенным списком
  • 26/10/2021

    • Я смотрю по позициям, по футболистам и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили бы в первом тайме и сказали бы: Ребята, до свидания!», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

    Напомним, сборная России занимает первое место в своей группе в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Интервью с Романом Павлюченко
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» обыграет «Динамо» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «ПСЖ» снова потеряет очки в матче против «Лилля»?
  • «ПСЖ» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • СКА сможет взять очки в сложнейшем матче в столице?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Махачев — Хукер
  • Прочие
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ян — Сэндхаген
  • Прочие
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры