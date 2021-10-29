ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСомнения президента не станут помехой. Хави возглавит «Барселону»
  • 23:53
    • Гол Ди Марии принес ПСЖ волевую победу над «Лиллем»
  • 20:55
    • «Зенит» разгромил «Динамо», забив 4 мяча
  • 21:55
    • СКА одолел «Динамо», «Авангард» выиграл у «Салавата»
  • 21:26
    • Рублев вылетел с турнира в Санкт-Петербурге
  • 21:15
    • Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории ЧР
    Все новости спорта

    Кузяев и Дуглас Сантос пропустят матч против «Ювентуса»

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Зенит Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил о кадровых потерях перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Далер Кузяев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев

    «У Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что все обойдется. Малком должен восстановиться вот-вот, завтра ему предстоит обследование. Если динамика будет хорошей, он сможет сыграть в ближайшем матче.

    Дуглас и Кузяев пропустят игру с "Ювентусом". Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

    Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине и начнется в 23:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» снова потеряет очки в матче против «Лилля»?
  • «ПСЖ» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Петр Ян вернет свое?
  • Ян — Сэндхаген. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Прервется ли безвыигрышная серия «Рубина» матчем с ЦСКА?
  • «Рубин» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 30 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ян — Сэндхаген
  • Прочие
  • Завтра в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Махачев — Хукер
  • Прочие
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нефтехимик
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры