Кузяев и Дуглас Сантос пропустят матч против «Ювентуса»

Наставник «Зенита»сообщил о кадровых потерях перед матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«У Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что все обойдется. Малком должен восстановиться вот-вот, завтра ему предстоит обследование. Если динамика будет хорошей, он сможет сыграть в ближайшем матче.

Дуглас и Кузяев пропустят игру с "Ювентусом". Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине и начнется в 23:00 мск.