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    «Уотфторд» Раньери победил «Эвертон», забив 5 мячей

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    В поединке 9 тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» на выезде с разгромным счетом 5:2 победил «Эвертон».

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Том Дэвис вывел «Эвертон» вперед, но гости быстро ответили на это голом Джошуа Кинга.

    Во втором тайме Ришарлисон снова вывел «ирисок» вперед. «Шершни» же в концовке матча отгрузили еще 3 мяча. Голами отметились Джошуа Кинг, Юрай Куцка и Эммануэль Деннис.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Уотфорд 2:1
    Голы: 1:0 Том Дэвис (3'), 1:1 Джошуа Кинг (13'), 2:1 Ришарлисон (63'), 2:2 Юрай Куцка (78'), 2:3 Джошуа Кинг (80'), 2:4 Джошуа Кинг (87') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Майкл Кин, Бен Годфри, Лука Динь, Эндрос Таунсенд, Том Дэвис, Аллан, Энтони Гордон (Ришарлисон, 60'), Демарай Грей (Алекс Айуоби, 77'), Хосе Саломон Рондон Уотфорд: Джошуа Кинг, Хуан Эрнандес, Исмаила Сарр (Эммануэль Деннис, 64'), Мусса Сиссоко, Юрай Куцка, Озан Туфан (Жоао Педро, 64'), Адам Масина, Крэйг Кэткарт, Виллиам Трост-Эконг, Jeremy Ngakia (Nicolas N'Koulou, 76'), Бен Фостер Предупреждения: Лука Динь (17'), Виллиам Трост-Эконг (44'), Аллан (54'), Эммануэль Деннис (70'), Ришарлисон (72'), Джошуа Кинг (81')

    Это первая победа «Уотфорда» за 4 тура. Он набрал 10 очков и занимает 14 место. «Эвертон» на 8 месте с 14 баллами.

    В других матчах были ничьи: «Лидс» — «Вулверхэмптон» 1:1, «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 1:1, «Саутгемптон» — «Бернли» 2:2.

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