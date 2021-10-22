Семак назвал сильные стороны «Спартака»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

«Для нас "Спартак" — один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично. Моя футбольная жизнь прошла, по большей части, в составе ЦСКА и "Зенита", и для обеих этих команд "Спартак" является принципиальным соперником.

Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков — спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас.

"Спартак" силен контратаками, "Спартак" силен в обороне, даже несмотря на то, что они пропустили четыре, это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот. Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться.

Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить. По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».