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    Семак назвал сильные стороны «Спартака»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Для нас "Спартак" — один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично. Моя футбольная жизнь прошла, по большей части, в составе ЦСКА и "Зенита", и для обеих этих команд "Спартак" является принципиальным соперником.

    Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков — спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас.

    "Спартак" силен контратаками, "Спартак" силен в обороне, даже несмотря на то, что они пропустили четыре, это команда, которая меньше других в чемпионате России позволяет создавать у своих ворот. Что бы ни говорили, уровень игроков, особенно в атакующей линии, достаточно высок, и нам предстоит очень интересная игра, к которой мы должны как следует восстановиться и подготовиться.

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    • Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить. По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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