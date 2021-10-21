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    «Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче Лиги Европы

    «Локомотив» — «Галатасарай»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение от турецкого «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 82-й минуте. Моруцан пасом на ход запустил Актюркоглу в атаку, Керем ворвался в штрафную и низом пробил в угол ворот мимо Гильереме.

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    Локомотив — Галатасарай 0:1
    Гол: 0:1 Мухаммед Актюркоглу (82') Локомотив: Гилерме, Наяир Тикнизян, Пабло, Тин Едвай, Мацей Рыбусь (Дмитрий Живоглядов, 89'), Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Алексис Бека, Гирано Керк, Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов Галатасарай: Mostafa Mohamed, Райан Бабель (Олимпиу Моруцан, 76'), Александру Чикылдэу (Кристиан Люиндама, 90'), Baris Alper Yilmaz (Мухаммед Актюркоглу, 67'), Беркан Кутлу, Тайлан Антальяли, Патрик ван Анхольт (Омер Байрам, 90'), Маркан, Виктор Нельссон, Деандре Йедлин, Фернандо Муслера Предупреждения: Райан Бабель (36'), Тайлан Антальяли (44'), Дмитрий Баринов (69'), Mostafa Mohamed (73'), Олимпиу Моруцан (90')

    «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E. «Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав семь очков.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В 4-м туре «Галатасарай» примет «Локомотив» в Стамбуле. Матч пройдет 4 ноября.

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