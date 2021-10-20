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    Экс-наставник «Ювентуса» может возглавить «Сампдорию»

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    «Сампдория» может уволить Роберто Д′Аверсу с поста главного тренера команды, сообщает Calciomercato.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    Руководство клуба будет принимать решение о его будущем после матча девятого тура против «Специи», который пройдет 22 октября. В число претендентов на должность нового тренера генуэзцев входит Андреа Пирло.

    Напомним, Пирло в мае покинул «Ювентус», который возглавлял в прошлом сезоне. Под его руководством туринцы выиграли Кубок Италии, но не смогли стать чемпионами страны, заняв лишь четвертое место таблицы Серии А.

    «Сампдория» в восьми турах на старте сезона набрала всего шесть очков и в турнирной таблице Серии А идет в зоне вылета.

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