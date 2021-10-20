Экс-наставник «Ювентуса» может возглавить «Сампдорию»

может уволитьс поста главного тренера команды, сообщает Calciomercato.

Руководство клуба будет принимать решение о его будущем после матча девятого тура против «Специи», который пройдет 22 октября. В число претендентов на должность нового тренера генуэзцев входит Андреа Пирло.

Напомним, Пирло в мае покинул «Ювентус», который возглавлял в прошлом сезоне. Под его руководством туринцы выиграли Кубок Италии, но не смогли стать чемпионами страны, заняв лишь четвертое место таблицы Серии А.

«Сампдория» в восьми турах на старте сезона набрала всего шесть очков и в турнирной таблице Серии А идет в зоне вылета.