Рангник рассказал, почему «Локомотив» возглавил Гисдоль

Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива»прокомментировал назначениена пост главного тренера «железнодорожников».

«Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками. Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились», — приводит слова немецкого функционера «Чемпионат».

Рангник также отметил, что не имеет отношения к отставке Марко Николича.

«Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически. В последнюю неделю отсматривал игроков в нашей академии, в Казанке. У нас топовая академия. Там ведётся хорошая работа», — добавил руководитель отдела спорта и развития «Локомотива».

В первом матче под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).