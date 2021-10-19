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    Рангник рассказал, почему «Локомотив» возглавил Гисдоль

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    Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «железнодорожников».

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    «Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками. Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились», — приводит слова немецкого функционера «Чемпионат».

    Рангник также отметил, что не имеет отношения к отставке Марко Николича.

    «Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически. В последнюю неделю отсматривал игроков в нашей академии, в Казанке. У нас топовая академия. Там ведётся хорошая работа», — добавил руководитель отдела спорта и развития «Локомотива».

    В первом матче под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).

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