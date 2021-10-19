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    Рангник: В «Локомотиве» не было отдела скаутинга. Я даже не поверил в это

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    Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник рассказал, как получил должность в московском клубе.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Контакт с "Локо" было в конце февраля, Александр Плутник ко мне обратился — и меня попросили вместе с моим аналитиком провести спортивный аудит. Это было в начале апреля. После результатов аудита были еще беседы — и в июне я стал самостоятельным, создал собственную фирму. Пошли новые переговоры. И на это основе возникло сотрудничество.

    Задача моей команды — развивать "Локомотив". Чтобы модернизировать клуб, заниматься трансферами игроков, повысить рыночную стоимость команды. Если хочешь повысить стоимость игроков, надо покупать игроков молодыми. Покупая футболистов в 27-28, сложно потом отбить затраты на них.

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    • С июля начал сотрудничество. Условия? Из 4 недель — 2 нахожусь в Москве, с логистикой знакомлюсь. Первое, что я увидел — не было отдела скаутинга, ни одного человека. Я даже не поверил в это. Томас Цорн — моя правая рука, технический директор. Вместе с ним мы решили прежде чем начнем искать иголку в стоге сена, создать отдел скаутинга. До этого все полагались на предложения каких-то советников, знакомых и так далее. Мы стали искать игроков, который подойдут "Локо".

    Если хочешь развивать клуб, надо искать молодых. Чтобы мы и делали. Тогда они будут развиваться, их цена будет расти. В "Хофенхаймме" мы так делали. Но сложно убеждать молодых ехать в Россию, потому что вы не находитесь на вверху рейтинга. Мы должны показывать им возможности», — приводит слова Рангника «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что Рангник хочет возглавить английский «Ньюкасл».

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