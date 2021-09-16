Рангник запретил игрокам «Локомотива» есть сладости, а поваров клуба отправил на курсы в Германию

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива»внес много изменений в подготовку команды.

Об этом в своей заметке о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Марселем» пишет авторитетное французское издание L`Equipe.

В первую очередь, Рангник изменил рацион питания футболистов. Он запретил есть высококалорийную пищу, сладости, конфеты, шоколад, фаст-фуд.

Кроме того, немецкий специалист отправил клубных поваров «Локомотива» в Германию на курсы диетологии.

Рангник получил должность в «Локомотиве» перед началом текущего сезона.

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится 16 сентября, начало — в 19:45 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Локомотив» — «Марсель».