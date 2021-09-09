«Локомотив» требует дополнительные средства от РЖД

Руководствообратилось в совет директоров РЖД за дополнительным бюджетом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Вопрос будет внесен в повестку ближайшего совета директоров монополии.

Напомним, что «железнодорожники» этим летом провел одну из самых мощных и дорогих трансферных кампаний в истории.

Под занавес трансферного окна «Локомотив» объявил об аренде атакующего полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина, заключении контракта с хавбеком «Утрехта» Гирано Керком, а также приобретении полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

По данным Transfermarkt, москвичи на эти трансферы потратили 30,18 миллиона евро.