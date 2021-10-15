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    Гол и пас Мбаппе принесли ПСЖ волевую победу над «Анже»

    ПСЖ — «Анже»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 10-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу над «Анже» со счетом 2:1.

    ПСЖ
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    ПСЖ

    Счет в матче на 36-й минуте открыли гости — отличился Анжело Фюльжини. В затяжной позиционной атаке парижан обрезался Верратти.

    Кабо разогнал контратаку, сыграл на Чо, тот перевёл мяч правее на Буфаля, который выдал прекрасную прострельную передачу на дальнюю штангу, которую замкнул набежавший Фюльжени.

    На 69-й минуте ПСЖ отыгрался. Мбаппе с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, которая стала полноценным ударом — Бернардони перевёл мяч на угловой.

    После подачи корнера анжейцы отбились, но пошла атака вторым темпом, мяч был переадресован на правый фланг на того же Мбаппе, который на этот раз вырезал идеальную подачу в центр на голову Данилу, который не промахнулся.

    А на 86-й минуте Пьеррик Капелле сыграл рукой в штрафной «Анже», прервав удар Икарди. Киллиан Мбаппе реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Анже 2:1
    Голы: 0:1 Анжело Фюльжини (36'), 1:1 Перейра Данилу (69'), 2:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (87') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Колин Дагба (Ашраф Хакими, 72'), Тило Керер, Преснел Кимпембе, Абду Диалло (Хуан Бернат, 63'), Андер Эррера (Юлиан Дракслер, 72'), Перейра Данилу, Марко Верратти, Рафинья (Жоржиньо Вейналдум, 64'), Мауро Икарди, Килиан Мбаппе Анже: Софьян Буфаль (Azzedine Ounahi, 77'), Мохамед-Али Чо (Bilal Brahimi, 64'), Анжело Фюльжини (Стефан Баокен, 77'), Пьеррик Капелле, Тома Мангани, Батиста Менди, Джимми Кабо, Ромен Тома, Исмаэль Траоре, Венсан Мансо, Поль Бернардони Предупреждение: Пьеррик Капелле (86')

    «ПСЖ» с 27 очками продолжает лидировать в чемпионате Франции. «Анже» с 16 набранными баллами расположился на 4-й строчке в турнирной таблице Лиги 1.

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