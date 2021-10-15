Гаджиев: Если игрок уровня Клаудиньо хочет усилить сборную России, это здорово

Российский тренервысказал мнение о возможном приглашении в состав сборной России атакующего полузащитника «Зенита»

Ранее 24-летний футболист допустил возможность получения российского гражданства в случае, если он не получит шанс сыграть за национальную команду Бразилии.

«Конечно, всем нам хочется, чтобы в сборной России было как можно больше своих футболистов. Но, если кроме россиян будут еще и сильные игроки, это пойдет только на пользу.

Потому что в последнее время национальная команда играет тяжело. Когда дело доходит до матчей с сильными соперниками, нашим ребятам просто не хватает мастерства.

Поэтому если есть такой сильный игрок, как Клаудиньо, который хочет и может сделать сборную России мощнее, это здорово. К тому же, наши молодые футболисты профессионально растут именно рядом с сильными иностранцами.

В то же время у меня очень двоякое отношение к выступлениям легионеров за национальную команду. С одной стороны хочется, чтобы наши ребята сами играли на таком уровне, как Клаудиньо, а с другой — видеть хороший результат.

Но на данный момент достойное выступление сборной России невозможно без иностранных футболистов в составе. Было бы здорово, если бы российские игроки развивались и показывали себя на высоком уровне.

Хотелось бы, чтобы в будущем все-таки играли свои», — цитирует Гаджиева Sport24.

Напомним, что летом 2021 года «Зенит» подписал пятилетний контракт с Клаудиньо. С тех пор он забил пять голов и отдал два ассиста в семи проведенных матчах за сине-бело-голубых.

В составе олимпийской сборной Бразилии футболист стал обладателем золотых медалей на ОИ-2020.