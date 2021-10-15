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    Клаудиньо: Дзюба — не предатель. Он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает, что Артема Дзюбу нельзя критиковать за отказ играть за сборную России.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Думаю, он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму — если считает, что не на сто процентов готов, так оно и есть. Если решил, что другой человек, который едет вместо него, сможет лучше себя проявить, это правда.

    Дзюба — не предатель. Прежде всего, потому, что Артем не отказывался. Просто почувствовал, что не поможет сборной на сто процентов и дал эту возможность другому.

    Буду ли пропускать матчи "Зенита", если этого потребует медицинская ситуация? В том случае, если "Зенит" придет к согласию со сборной. У меня подписан контракт, для меня важно мнение клуба, и я его уважаю.

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    • У меня есть мечта — сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!», — приводит слова Клаудиньо Sport24.

    Напомним, ранее Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

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