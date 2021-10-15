Клаудиньо: Дзюба — не предатель. Он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму

Полузащитник «Зенита»считает, чтонельзя критиковать за отказ играть за сборную России.

«Думаю, он лучше всех сам знает свое тело и физическую форму — если считает, что не на сто процентов готов, так оно и есть. Если решил, что другой человек, который едет вместо него, сможет лучше себя проявить, это правда.

Дзюба — не предатель. Прежде всего, потому, что Артем не отказывался. Просто почувствовал, что не поможет сборной на сто процентов и дал эту возможность другому.

Буду ли пропускать матчи "Зенита", если этого потребует медицинская ситуация? В том случае, если "Зенит" придет к согласию со сборной. У меня подписан контракт, для меня важно мнение клуба, и я его уважаю.

У меня есть мечта — сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!», — приводит слова Клаудиньо Sport24.

Напомним, ранее Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.