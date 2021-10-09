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    Все новости спорта

    Шеффилд Уэнсдей — Болтон Уондерерс: смотреть онлайн трансляцию 09.10.2021

    Шеффилд Уэнсдей — Болтон Уондерерс: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Футбол Англии Болтон
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Болтон Уондерерс» в английской Первой Лиге.

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    В турнирной таблице «Шеффилд Уэнсдей» занимает 12 место с 15 очками, «Болтон Уондерерс» — 7 место с 18 очками.

    Последний матч между собой: «Болтон Уондерерс» — «Шеффилд Уэнсдей» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шеффилд Уэнсдей — Болтон Уондерерс.

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