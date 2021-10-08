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    Парагвай — Аргентина прямая трансляция 08.10.2021, смотреть онлайн

    Парагвай — Аргентина: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

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    В 02:00 начнётся прямая трансляция матча «Парагвай» — «Аргентина» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Аргентина» — «Парагвай» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Парагвай» — «Аргентина». Коэффициент ставки — 1.98.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Парагвай» — «Аргентина».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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