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    Пиняев включен в топ-60 лучших молодых игроков мира по версии The Guardian

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    Авторитетное британское издание The Guardian составило список лучших молодых игроков, которые родились в 2004 году.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    В список топ-60 попал один представитель России — полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

    Пиняев дебютировал в РПЛ в 16 лет и 270 дней. В прошлом сезоне он выступал в ФНЛ за «Чертаново», в составе которого отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.

    За самарскую команду хавбек провел 10 официальных матчей, забив два мяча и сделав две голевые передачи.

    Ранее в аналогичный рейтинг 2020 года был включен нападающий московского «Динамо» Арсен Захарян.

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