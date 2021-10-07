Пиняев включен в топ-60 лучших молодых игроков мира по версии The Guardian

Авторитетное британское издание The Guardian составило список лучших молодых игроков, которые родились в 2004 году.

В список топ-60 попал один представитель России — полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

Пиняев дебютировал в РПЛ в 16 лет и 270 дней. В прошлом сезоне он выступал в ФНЛ за «Чертаново», в составе которого отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.

За самарскую команду хавбек провел 10 официальных матчей, забив два мяча и сделав две голевые передачи.

Ранее в аналогичный рейтинг 2020 года был включен нападающий московского «Динамо» Арсен Захарян.