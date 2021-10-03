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    «Ренн» нанес ПСЖ первое поражение в сезоне

    «Ренн» — ПСЖ: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ренн ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0.

    Игрок «Ренна»
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    Счет в матче был открыт на 45-й минуте — гол в раздевалку забил нападающий бретонцев Гаэтан Лаборде. Удвоили результат хозяева в самом начале второго тайма — на 46-й минуте. Отметился полузащитник Флавьен Тэт.

    Примечательно, что в составе парижан весь матч на поле провели Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а Неймар, вышедший на поле в стартовом составе, был заменен во втором тайме.

    ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне, но сохранил за собой первое место в таблице Лиги 1, «Ренн» поднялся на седьмую позицию.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — ПСЖ 2:0
    Голы: 1:0 Гаэтан Лаборде (45'), 2:0 Флавьен Тэт (46') Ренн: Альфред Гомис, Амари Траоре, Варме Омари, Наиф Агер, Биргер Мелинг, Бенжамен Буриго (Лоранс Ассиньон, 75'), Жонас Мартен (Батист Сантамария, 76'), Флавьен Тэт (Лесли Угочукву, 87'), Kamaldeen Sulemana, Гаэтан Лаборде, Мартен Терье (Серу Гирасси, 75') ПСЖ: Килиан Мбаппе, Неймар (Мауро Икарди, 76'), Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Идрисса Гана Гейе (Андер Эррера, 76'), Марко Верратти (Жоржиньо Вейналдум, 76'), Nuno Mendes, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Гаэтан Лаборде (24'), Жонас Мартен (55'), Преснел Кимпембе (55'), Джанлуиджи Доннарумма (56'), Килиан Мбаппе (86')

    Следующий матч ПСЖ проведет дома против «Анже» 15 октября. «Ренн» двумя днями позже в гостях встретится с «Мецем».

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