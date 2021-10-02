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    «Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло»

    «Сассуоло» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» одержал выездную победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
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    «Интер»

    На 22-й минуте в ворота «нерадзурри» был назначен пенальти, который реализовал Доменико Берарди.

    На 58-й минуте Эдин Джеко забил ответный мяч. Победный гол на 78-й минуте записал на свой счет Лаутаро Мартинес, который реализовал пенальти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Интер 1:2
    Голы: 1:0 Доменико Берарди (пенальти) (22'), 1:1 Эдин Джеко (58'), 1:2 Лаутаро Мартинес (пенальти) (78') Сассуоло: Андреа Консильи, Мерт Мюльдюр, Влад Кирикеш, Джанмарко Феррари, Рожерио, Davide Frattesi (Gianluca Scamacca, 86'), Максим Лопес, Доменико Берарди, Филип Джуричич (Хамед Траоре, 75'), Жереми Бога, Грегоре Дефрель (Джакомо Распадори, 64') Интер: Хоакин Корреа (Эдин Джеко, 57'), Лаутаро Мартинес (Danilo D'Ambrosio, 89'), Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 57'), Марсело Брозович, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 57'), Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 57'), Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Simone Inzaghi (37'), Мерт Мюльдюр (64'), Иван Перишич (67'), Максим Лопес (70'), Николо Барелла (70'), Андреа Консильи (76'), Джакомо Распадори (80')

    Подопечные Симоне Индзаги набрали 17 очков и занимают второе место в таблице серии А. «Сассуоло» идет на 13-й строчке с семью очками.

    16 октября «Интер» отправится в гости к «Лацио», а «Сассуоло» на следующий день сыграет на выезде против «Дженоа».

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