Тренер «Шерифа»: На установке перед «Реалом» спросил , играл ли кто-нибудь на «Сантьяго Бернабеу». Никто не поднял руку

Главный тренер «Шерифа»рассказал, как команда праздновал победу над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«На установке перед "Реалом" я спросил у команды, играл ли кто-нибудь на "Сантьяго Бернабеу", и никто не поднял руку. Для меня, как для ребят и всего тренерского штаба, — это первая игра на этом стадионе и совсем новые эмоции после победы. Хотя в плане эмоций у нас всё спокойно: в раздевалке ребята были счастливы, я поздравил их с хорошей игрой и победой и сразу напомнил, что второго числа у нас игра с лидером чемпионата и мы должны готовиться.

Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё. В полседьмого утра прилетели в Кишинёв. Подогретые не только победой, но и поддержкой тех, кто болел за нас в Мадриде. Это очень классно — когда на чужом стадионе ты слышишь за спиной имя твоего клуба», — приводит слова украинского специалиста «Чемпионат».

«Шериф» после двух туров возглавляет свою группу, опережая «Реал», миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».