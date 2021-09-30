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    Тренер «Шерифа»: На установке перед «Реалом» спросил , играл ли кто-нибудь на «Сантьяго Бернабеу». Никто не поднял руку

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    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, как команда праздновал победу над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Юрий Вернидуб
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    Юрий Вернидуб

    «На установке перед "Реалом" я спросил у команды, играл ли кто-нибудь на "Сантьяго Бернабеу", и никто не поднял руку. Для меня, как для ребят и всего тренерского штаба, — это первая игра на этом стадионе и совсем новые эмоции после победы. Хотя в плане эмоций у нас всё спокойно: в раздевалке ребята были счастливы, я поздравил их с хорошей игрой и победой и сразу напомнил, что второго числа у нас игра с лидером чемпионата и мы должны готовиться.

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    • Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё. В полседьмого утра прилетели в Кишинёв. Подогретые не только победой, но и поддержкой тех, кто болел за нас в Мадриде. Это очень классно — когда на чужом стадионе ты слышишь за спиной имя твоего клуба», — приводит слова украинского специалиста «Чемпионат».

    «Шериф» после двух туров возглавляет свою группу, опережая «Реал», миланский «Интер» и донецкий «Шахтер».

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