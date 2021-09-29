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    Червиченко о «Шерифе»: Раз в год и кочерга стреляет, в ответном матче «Реал» им накидает

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему мадридский «Реал» проиграл молдавскому «Шерифу» (1:2).

    «Шериф» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
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    «Шериф» обыграл «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»

    «Победа "Шерифа" — случайность, "Реал" вышел с шапкозакидательским настроением. В Тирасполе же трёшку минимум накидают. На кураже "Шериф" летит вперед, но, думаю, это на полгода. Потом часть из них распродадут. А новая команда уже вряд ли повторит такой успех.

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    • То, о чем говорю всегда, — надо бить издалека, ударили на 90-й минуте и забили. А у нас же команды в последнее время занимаются беготней с мячом вокруг штрафной. Но за это ни очки, ни деньги не дают.

    Сравнения с нашими клубами некорректны. Возьмите "Шериф" в долгом периоде: куда он попадал и где играл. Раз в год и кочерга стреляет.

    У нас не все так плохо, просто игроки находятся в какой-то яме. Просто раньше к нам приезжали качественные легионеры, сейчас — ниже среднего. А игроки тоже не дотягивают, в хорошие клубы продано два человека.

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    • Отмена лимита? Ну, отменим мы лимит, а у нас засилье хороших игроков? У нас в каждой команде два-три более-менее приличных легионера, на остальных же украли деньги.

    Что касается гола Тиля, то он отлично саданул в девятку. Любой игрок сможет, вопрос — сможет ли он забить так в следующем матче или вообще в групповом этапе ЛЧ положить три мяча? Тогда это будет успехом», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

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