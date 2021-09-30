Тухель: «Ювентус» был слишком сжат и пассивен

Главный тренер «Челси»высказался о поражении от(0:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«На этом уровне мы не можем пропустить простой гол, подобный тому, что случился в первые моменты второго тайма.

Мы изо всех сил пытались найти свой ритм, потому что "Ювентус" был слишком сжат и пассивен.

Мне понравились наши последние тренировки, но, видимо, они были недостаточно хороши. Я не могу понять причин, но это была общая проблема команды.

Мне показалось, что мы на этот раз были более медленной и более уставшей командой, мысленно медленной в принятии решения», — сказал Тухель Sky Sports.

В следующем туре туринцы сыграют с «Зенитом», «Челси» проведет матч с «Мальме».