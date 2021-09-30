Лудогорец — Црвена Звезда прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги Европы.

В турнирной таблице «Лудогорец» занимает 2 место с 1 очком, «Црвена Звезда» — 1 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Црвена Звезда» — «Лудогорец» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лудогорец» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 2.80.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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