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    «Лудогорец» расправится с сербами?

    «Лудогорец» — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Лига Европы, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лудогорец» — «Црвена Звезда»
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    Стефан Баджи
    «Лудогорец» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лудогорец» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лудогорец»

    Болгарский неогранд в Европе не боится никого. Вот и в нынешнем турнире клуб из Разграда намеревается пройти как можно дальше.

    В последнем матче чемпионата Болгарии «Лудогорец» добился дежурной победы. Команда уверенно переиграла «Ботев Враца» (3:1).

    Героем того поединка стал Пьерос Сотириу, оформивший дубль. Разумеется, «Лудогорец» традиционно царствует в родном чемпионате.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В стартовом туре Лиги Европы болгары добыли один пункт. Ничья с «Мидтьюлланном» (1:1) сойдет за положительный результат.

    «Црвена Звезда»

    Сербы стартовали с победы над крепкой «Брагой» (2:1). Так что именно белградцы возглавили таблицу группы F.

    В своем чемпионате «Црвена Звезда» выступает на привычном для себя уровне. Команда борется за чемпионство с «Партизаном», но сейчас отстает от вечного оппонента на 5 очков, имея матч в запасе.

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  • 27/09/2021

    • В минувшем туре чемпионата Сербии команде удалось победить. «Црвена Звезда» удачно съездила в гости к «Нови Пазару» (0:4).

    Кадровая ситуация у сербов не самая плохая. Травмирован только форвард Милан Павков, который пропустит эту встречу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Црвена Звезда» за 2.45, на ничью за 3.50, а на «Лудогорец» — за 2.80.

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    Хозяева неплохо атакуют, и явно постараются сыграть агрессивно.

    Сербы постараются добыть хотя бы один балл, но без Павкова сделать это будет непросто.

    Болгары отлично выступают в родных стенах, и наверняка сумеют прорвать оборону гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» с коэффициентом 2.80.

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    «Лудогорец» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. «Лудогорец» расправится с сербами?
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