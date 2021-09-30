«Лудогорец»
Болгарский неогранд в Европе не боится никого. Вот и в нынешнем турнире клуб из Разграда намеревается пройти как можно дальше.
В последнем матче чемпионата Болгарии «Лудогорец» добился дежурной победы. Команда уверенно переиграла «Ботев Враца» (3:1).
Героем того поединка стал Пьерос Сотириу, оформивший дубль. Разумеется, «Лудогорец» традиционно царствует в родном чемпионате.
В стартовом туре Лиги Европы болгары добыли один пункт. Ничья с «Мидтьюлланном» (1:1) сойдет за положительный результат.
«Црвена Звезда»
Сербы стартовали с победы над крепкой «Брагой» (2:1). Так что именно белградцы возглавили таблицу группы F.
В своем чемпионате «Црвена Звезда» выступает на привычном для себя уровне. Команда борется за чемпионство с «Партизаном», но сейчас отстает от вечного оппонента на 5 очков, имея матч в запасе.
В минувшем туре чемпионата Сербии команде удалось победить. «Црвена Звезда» удачно съездила в гости к «Нови Пазару» (0:4).
Кадровая ситуация у сербов не самая плохая. Травмирован только форвард Милан Павков, который пропустит эту встречу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Црвена Звезда» за 2.45, на ничью за 3.50, а на «Лудогорец» — за 2.80.
Сербы постараются добыть хотя бы один балл, но без Павкова сделать это будет непросто.
Болгары отлично выступают в родных стенах, и наверняка сумеют прорвать оборону гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» с коэффициентом 2.80.