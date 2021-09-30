«Лудогорец» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лудогорец» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

Болгарский неогранд в Европе не боится никого. Вот и в нынешнем турнире клуб из Разграда намеревается пройти как можно дальше.

В последнем матче чемпионата Болгарии «Лудогорец» добился дежурной победы. Команда уверенно переиграла «Ботев Враца» (3:1).

Героем того поединка стал Пьерос Сотириу, оформивший дубль. Разумеется, «Лудогорец» традиционно царствует в родном чемпионате.

Все прогнозы на Лигу Европы

В стартовом туре Лиги Европы болгары добыли один пункт. Ничья с «Мидтьюлланном» (1:1) сойдет за положительный результат.

«Црвена Звезда»

Сербы стартовали с победы над крепкой «Брагой» (2:1). Так что именно белградцы возглавили таблицу группы F.

В своем чемпионате «Црвена Звезда» выступает на привычном для себя уровне. Команда борется за чемпионство с «Партизаном», но сейчас отстает от вечного оппонента на 5 очков, имея матч в запасе.

В минувшем туре чемпионата Сербии команде удалось победить. «Црвена Звезда» удачно съездила в гости к «Нови Пазару» (0:4).

Кадровая ситуация у сербов не самая плохая. Травмирован только форвард Милан Павков, который пропустит эту встречу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Црвена Звезда» за 2.45, на ничью за 3.50, а на «Лудогорец» — за 2.80.

Хозяева неплохо атакуют, и явно постараются сыграть агрессивно .

Сербы постараются добыть хотя бы один балл, но без Павкова сделать это будет непросто.

Болгары отлично выступают в родных стенах, и наверняка сумеют прорвать оборону гостей. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» с коэффициентом 2.80.