Гент — Анортосис прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Гент» занимает 2 место с 3 очками, «Анортосис» — 4 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Гент» — «Анортосис» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гент» — «Анортосис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Гент»).
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