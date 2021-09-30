Бельгийский «Гент» сыграет на своем поле против кипрского «Анортосиса» во втором туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 19:45 мск. «Гент» — «Анортосис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

«Гент» две недели назад с трудом выиграл на выезде у эстонской «Флоры». Все решил один гол, который бельгийцы забили во втором тайме.

В квалификации Лиги конференций у «Гента» тоже были проблемы. Команда Хейна Ванхазебрука сначала прошла латвийский РФШ, а потом обыграла по итогам двух матчей польский «Ракув».

В чемпионате Бельгии «Гент» провалил старт сезона. После девяти туров команда находится всего лишь на 13-м месте.

«Гент» смог не пропустить только в одном из шести предыдущих матчей.

«Анортосис»

«Анортосис» изначально пытался прорваться в групповой этап Лиги Европы, но после поражения от венского «Рапида» оказался в отборе Лиги конференций. Там киприоты обыграли по итогам двух матчей израильский «Хапоэль».

В групповом этапе ЛК «Анортосис» стартовал с домашнего поражения от сербского «Партизана» (0:2).

В чемпионате Кипра «Анортосис» в первых трех турах одержал одну победу и потерпел два поражения.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Анортосис» пропустил восемь мячей в четырех последних матчах.

Прогноз и ставка

На «Гент» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Анортосиса» за 7.30.

На самом деле, не все так просто. Оспаривать тот факт, что бельгийцы фавориты, нет смысла, но их все равно ждет сложный матч. Киприотам нечего терять, психологически им точно будет намного проще, чем сопернику.

Ставка — гол Анортосиса за 1.77.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.44.