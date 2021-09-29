Клопп: В футболе самое главное — это результат

Главный тренер «Ливерпуля»высказался после крупной победы над «Порту» (5:1) в матче Лиги чемпионов.

«В футболе самое главное — это результат. Такой результат в гостевом матче с "Порту" очень сильно радует. А ведь нельзя забывать и о том, какой футбол мы показали. Считаю, сегодня было много положительных моментов.

В обороне мы сегодня сыграли отлично, так что пропущенный гол — не проблема. Такое случается, но я не из тех парней, которые обращают внимание на эти детали, забывая об остальном. Мы еще многое можем улучшить», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

В турнирной таблице группы B лидирует «Ливерпуль» с 6 баллами, у «Атлетико» 4 очка, у «Порту» — 1, а у «Милана» — 0.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Атлетико», а «Порту» примет «Милан».