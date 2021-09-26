Тренер «Ростова»: Рассчитывали сыграть с «Ахматом» более удачно

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Рассчитывали сыграть более удачно. Основной задачей было предельное внимание в обороне. Играли с пятью защитниками, знали, что "Ахмат" хорошо играет по вертикали.

У нас было много проблем в атакующих действиях, потенциала впереди было немного. Те мячи, которые пропустили, были из-за наших ошибок.

Затем мы перестроили тактическую схему, начали играть с тремя нападающими и тремя опорными полузащитниками. Крайние защитники также действовали высоко. Мы перехватили инициативу и, на мой взгляд, могли добыть хотя бы одно очко.

Предыгровая тренировка была. Часто говорю, что у меня 70 процентов времени занимают индивидуальные беседы с футболистами. Считаю, что это важный момент.

Вчера много общались, пытался разобраться в каждом игроке, чтобы понять как лучше определить его действия на поле.

Во втором тайме игроки, вышедшие на поле усилили игру. Что касается тренировок, у нас была одна тактическая», — приводит слова тренера сайт ростовчан.