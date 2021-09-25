«Эвертон» одолел «Норвич», «Ньюкасл» упустил победу над «Уотфордом»

В матче 6-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Аллан ворвался в штрафную «Норвича» и упал после контакта с Кабаком.

Эндрос Таунсенд с пенальти уложил мяч в угол ворот — Крул не угадал направление удара.

А на 77-й минуте Аллан совершил перехват в центре поля, Грей ворвался в свободную зону и сделал пас вперёд, Дукуре влетел в штрафную «Норвича» и пробил под опорную ногу Крулу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Норвич Сити 1:0 Голы: 1:0 A. Townsend (пенальти) (29'), 2:0 A. Doucoure (77') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бен Годфри, Йерри Мина, Майкл Кин, Лука Динь, Эндрос Таунсенд (Anthony Gordon, 77'), Абдулайе Дукуре, Аллан, Алекс Айуоби, Демарай Грей, Хосе Саломон Рондон Норвич Сити: Теэму Пукки, Джошуа Сарджент, Брендон Уильямс, Кенни Маклин, Матиас Норманн (Христос Дзолис, 70'), Пьерр Лис-Мелу, Максимилиан Ааронс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Озан Кабак (Милот Рашица, 69'), Тим Крул Предупреждения: O. Kabak (55'), L. Digne (56'), P. Lees-Melou (80')

«Эвертон» набрал 13 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице. «Норвич» пока проиграл все матчи на старте сезона.

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В параллельном матче «Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» — 1:1.

Счет на 23-й минуте открыли гости — после навеса с углового мяч улетел на фланг, а затем попал к Лонгстаффу, который от линии штрафной зарядил под перекладину. Вратарь кончиками пальцев зацепил мяч, но спасти свои ворота не смог.

Хозяева отыгрались на 72-й минуте. После навеса с углового Кинг скинул на Сарра, который был на дальней штанге. Исмаила без проблем головой вколотил мяч в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Уотфорд — Ньюкасл 0:1 Голы: 0:1 S. Longstaff (23'), 1:1 I. Sarr (72') Уотфорд: Бен Фостер, Кико (Jeremy Ngakia, 67'), Виллиам Трост-Эконг, Крэйг Кэткарт, Дэнни Роуз, Юрай Куцка (Жоао Педро, 64'), Мусса Сиссоко, Исмаила Сарр, Том Клеверли (Озан Туфан, 46'), Эммануэль Деннис (Oghenekaro Etebo, 75'), Джошуа Кинг Ньюкасл: Аллан Сент-Максимен, Жоэлинтон, Шон Лонгстафф, Джозеф Уиллок, Мигель Альмирон, Мэтт Ритчи, Киран Кларк, Федерико Фернандес, Айзак Хэйден, Хавьер Манкильо, Карл Дарлоу Предупреждения: E. Dennis (17'), J. Manquillo (19'), M. Ritchie (30'), W. Troost-Ekong (40'), D. Rose (56'), C. Cathcart (70')

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» сыграет на выезде с «Лидс Юнайтед», а «Ньюкасл» проведёт выездной матч с «Вулверхэмптоном». Обе встречи состоятся 2 октября.