АПЛ. «МанСити» обыграл «Челси», «МЮ» уступил «Астон Вилле»

С 25 по 27 сентября в английской Премьер-лиге пройдут матчи шестого тура.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 0:1

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче шестого тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Астон Виллы» — 0:1.

Гости открыли счет на 88-й минуте, когда Дуглас Луис с углового навесил к ближнему краю вратарской, где Кортни Хос оторвался от Эдинсона Кавани и затылком отправил мяч в ближний верхний угол.

Спустя пару минут «красные дьяволы» заработали пенальти — Хос отбил мяч рукой после удара Кавани. Однако Бруну Фернандеш с точки пробил над перекладиной.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 0:1 Гол: 0:1 K. Hause (88') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр (Виктор Нильссон Линделёф, 67'), Люк Шоу (Диогу Далот, 34'), Скотт МакТоминай (Эдинсон Кавани, 82'), Фред, Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Поль Погба, Криштиану Роналду Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Эмилиано Буэндия, 78'), Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси (Cameron Archer, 86'), Джон МакГинн, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Кортни Хос, Эзри Конса, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: L. Shaw (29'), J. McGinn (66'), Фред (77'), M. Cash (90')

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место (13 очков), а «Астон Вилла» — седьмое (10 очков).

«Челси» — «Манчестер Сити» 0:1

«Манчестер Сити» нанес поражение «Челси» в выездном матче шестого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Горожане» вышли вперед на 53-й минуте. Жоау Канселу попытался пробить из-за пределов штрафной площади, мяч угодил в Габриэла Жезуса, который развернулся и нанес удар через рикошет от Жоржиньо —игровой снаряд влетел в угол ворот.

На 61-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы могли удвоить свое преимущество, но Тьяго Силва вынес мяч из пустых ворот после удара Жезуса.

Для лондонцев это поражение стало первым в сезоне.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Манчестер Сити 0:1 Гол: 0:1 G. Jesus (53') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс (Тьяго Силва, 29'), Н’Голо Канте (Кай Хаверц, 60'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 76'), Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Ромелу Лукаку, Тимо Вернер Манчестер Сити: Филип Фоден (Фернандиньо, 87'), Джек Грилиш (Рахим Стерлинг, 87'), Кевин Де Брёйне (Рияд Марез, 81'), Габриэл Жезус, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: A. Laporte (65'), M. Alonso (77'), A. Christensen (78'), A. Ruediger (84'), R. Dias (90 + 6')

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (13 очков), а «Челси» — третье (13 очков).

«Лестер» — «Бернли»

25 сентября, 17:00 мск

«Лидс» — «Вест Хэм»

25 сентября, 17:00 мск

«Уотфорд» — «Ньюкасл»

25 сентября, 17:00 мск

«Эвертон» — «Норвич»

25 сентября, 17:00 мск

«Брентфорд» — «Ливерпуль»

25 сентября, 19:30 мск

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

26 сентября, 16:00 мск

«Арсенал» — «Тоттенхэм»

26 сентября, 18:30 мск

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»

27 сентября, 22:00 мск