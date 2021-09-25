АПЛ. «МанСити» обыграл «Челси», «МЮ» уступил «Астон Вилле»

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 0:1
«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче шестого тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Астон Виллы» — 0:1.
Гости открыли счет на 88-й минуте, когда Дуглас Луис с углового навесил к ближнему краю вратарской, где Кортни Хос оторвался от Эдинсона Кавани и затылком отправил мяч в ближний верхний угол.
Спустя пару минут «красные дьяволы» заработали пенальти — Хос отбил мяч рукой после удара Кавани. Однако Бруну Фернандеш с точки пробил над перекладиной.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место (13 очков), а «Астон Вилла» — седьмое (10 очков).
«Челси» — «Манчестер Сити» 0:1
«Манчестер Сити» нанес поражение «Челси» в выездном матче шестого тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
«Горожане» вышли вперед на 53-й минуте. Жоау Канселу попытался пробить из-за пределов штрафной площади, мяч угодил в Габриэла Жезуса, который развернулся и нанес удар через рикошет от Жоржиньо —игровой снаряд влетел в угол ворот.
На 61-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы могли удвоить свое преимущество, но Тьяго Силва вынес мяч из пустых ворот после удара Жезуса.
Для лондонцев это поражение стало первым в сезоне.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (13 очков), а «Челси» — третье (13 очков).
«Лестер» — «Бернли»
25 сентября, 17:00 мск
«Лидс» — «Вест Хэм»
25 сентября, 17:00 мск
«Уотфорд» — «Ньюкасл»
25 сентября, 17:00 мск
«Эвертон» — «Норвич»
25 сентября, 17:00 мск
«Брентфорд» — «Ливерпуль»
25 сентября, 19:30 мск
«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»
26 сентября, 16:00 мск
«Арсенал» — «Тоттенхэм»
26 сентября, 18:30 мск