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    Шварц оценил возможные изменения формата РПЛ

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о возможных изменениях формата чемпионата России.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Изменение формата РПЛ? Хорошая тема. Тут надо четко понять, поможет ли это улучшить результаты российских команд в еврокубках. Однако есть большое но. Когда мы говорим о количестве матчей, я не думаю, что это может повлиять на качество. Моя точка зрения такая, что на международной арене мы хотим большего количества команд, плюс желаем лучших результатов сборной.

    Но в данном случае лучше говорить о развитии академий, что приведет к улучшению качества российского футбола. Именно это поможет добиться качественных изменений, а не количество матчей.

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    • Я изучил предложения Hypercube. Формат чемпионата в Германии и Англии, который используется и в России, будет правильнее. Решение по таким вопросам должен принимать не компьютер, эти действия решают команды между собой. Здесь не должно быть внешних факторов. Качественные изменения идут исключительно из работы с академиями и повышения квалификации тренеров.

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    • Если сравнивать с топ-лигами, там 6-8 лидирующих команд имеют лучшие условия, чем команды позади. Но, как по мне, игра дома и в гостях со всеми — более прозрачная система для определения чемпиона, участников еврокубков и вылетающих в низшую лигу. На мой взгляд, основная цель — это качественный рост. А для этого нужна ежедневная кропотливая работа», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

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