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    Экс-тренер «Зенита» готов возглавить «Спартак»

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    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела признался в своей готовности возглавить московский «Спартак».

    Властимил Петржела
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    Властимил Петржела

    «Знаю, что сейчас происходит со "Спартаком" и очень огорчен этим. Это народная команда, у них отличные, качественные футболисты, поэтому мне жалко, что они сейчас в таком положении.

    "Спартак" не должен находиться на девятом месте, это невозможно: по уровню и качеству игроков команда способна на большее, ведь они всегда были главным конкурентом "Зенита".

    Согласился бы я тренировать "Спартак"? Да, почему бы и нет. Я очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда. "Зенит" навсегда в моем сердце, однако от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером Спартака», — приводит слова Петржелы Sport24.

    Напомним, что 68-летний чех возглавлял «Зенит» с 2002 по 2006 год. Последним местом работы тренера был чешский «Фастав», который он покинул в 2018 году.

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