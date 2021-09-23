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    Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу Hypercub

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    Проект «Сатурн-20», созданный компанией Hypercube и предполагающий разделение команд на две группы с последующими переходами между ними, поддержали больше половины клубов Футбольной национальной лиги, сообщает «Чемпионат».

    Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу Hypercub
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    Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу Hypercub

    Компания Hypercube и Проектный офис РФС провели консультации с клубами ФНЛ о возможном изменении формата турнира, которые в большинстве своем поддержали идею реформ. Однозначно против высказались только представители «Волгаря».

    Таким образом, на голосовании в начале октября предлагаемый формат, с большой долей вероятности, будет одобрен, и изменения вступят в силу с сезона-2022/23. В оставшееся до голосования время консультации будут продолжены.

    Клубам Футбольной национальной лиги предложили вариант реформирования турнира с переходом на формат «Сатурн-20». Команды делятся на две группы: в «золотую» входят клубы, вылетевшие из РПЛ, и клубы ФНЛ, занявшие места не ниже 10-го, в «серебряную» — клубы, перешедшие из ФНЛ-2, и команды ФНЛ, занявшие места начиная с 11-го. В обеих группах команды играют по 18 матчей по круговой системе.

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