Сборная Венгрии получила наказание за расизм фанатов

наказала сборнуюпроведением двух домашних матчей при пустых трибунах, один из них условно, сообщает официальный сайт организации.

Наказание связано с поведением венгерских болельщиков на игре квалификации ЧМ-2022 против Англии (0:4).

Во время встречи болельщики хозяев поля бросали посторонние предметы в сторону английских футболистов. Также, по словам английской делегации, Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям в Будапеште.

Таким образом, матч Венгрия — Албания 9 октября пройдет при пустых трибунах. Для условной дисквалификации на еще один домашний матч ФИФА установила испытательный срок в два года.

Кроме того, Федерация футбола Венгрии оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков.