ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?
  • 16:17
    • «Не набрал форму». Дзюба отказался от приглашения в сборную на ближайшие матчи
  • 20:51
    • СМИ: «Пари Сен-Жермен» может пригласить Зидана
  • 20:35
    • Рангник призвал не идти по пути австрийской Бундеслиги
  • 20:05
    • Судья Иванов готов к диалогу со Слуцким
  • 19:54
    • Сборная Венгрии получила наказание за расизм фанатов
    Все новости спорта

    Сборная Венгрии получила наказание за расизм фанатов

    Футбол ФИФА Сборная Венгрии Сборная Англии Футбол Англии ЧМ-2022 Между тем Скандалы Болельщики Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    ФИФА наказала сборную Венгрии проведением двух домашних матчей при пустых трибунах, один из них условно, сообщает официальный сайт организации.

    Болельщики сборной Венгрии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщики сборной Венгрии

    Наказание связано с поведением венгерских болельщиков на игре квалификации ЧМ-2022 против Англии (0:4).

    Во время встречи болельщики хозяев поля бросали посторонние предметы в сторону английских футболистов. Также, по словам английской делегации, Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям в Будапеште.

    Таким образом, матч Венгрия — Албания 9 октября пройдет при пустых трибунах. Для условной дисквалификации на еще один домашний матч ФИФА установила испытательный срок в два года.

    Кроме того, Федерация футбола Венгрии оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Интер» лидерство после выезда во Флоренцию?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Насколько уверенно победит «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Уиком Уондерерс». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Атлетико» должен справиться с «Хетафе»
  • «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норвич — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ренн — Клермон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Анже — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры