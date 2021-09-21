Черчесов оценил игру «Зенита» на старте Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал мнение об игрепротивв стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Смотрел, конечно, как играл "Зенит" с "Челси". Игра мне понравилась, потому что готовность к игре была, во всяком случае. Видно было, как команда играет, как хочет выиграть.

Другое дело, что это тот случай, когда в любом случае команда соперника, имея в составе игроков определенного уровня, играя в английской лиге, найдет один или другой шанс, чтобы поразить ворота.

В этот раз не получилось. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие игры», — сказал Черчесов в интервью «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил «Челси» с минимальным счетом.