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    Черчесов оценил игру «Зенита» на старте Лиги чемпионов

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение об игре «Зенита» против «Челси» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Смотрел, конечно, как играл "Зенит" с "Челси". Игра мне понравилась, потому что готовность к игре была, во всяком случае. Видно было, как команда играет, как хочет выиграть.

    Другое дело, что это тот случай, когда в любом случае команда соперника, имея в составе игроков определенного уровня, играя в английской лиге, найдет один или другой шанс, чтобы поразить ворота.

    В этот раз не получилось. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие игры», — сказал Черчесов в интервью «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Напомним, «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил «Челси» с минимальным счетом.

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