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    АПЛ. «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» примет «Челси»

    Обзор матчей 5 тура АПЛ

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    Ромелу Лукаку
    С 17 по 19 сентября состоятся матчи 5 тура английской Премьер-лиги.

    «Ньюкасл» — «Лидс» 1:1

    В первом матче 5 тура АПЛ «Ньюкасл» и «Лидс» сыграли вничью 1:1.

    На 13 минуте «Лидс» вышел вперде после гола Рафиньи. Ассистентом стал Патрик Бэмфорд.

    Сравнял на 44 минуте Ален Сен-Максимен с передачи Жоэлинтона.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Лидс 1:1
    Голы: 0:1 Рафаэл Диас (13'), 1:1 Аллан Сент-Максимен (44') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Хавьер Манкильо (Эмиль Крафт, 81'), Айзак Хэйден, Джамал Ласcеллс, Киран Кларк, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон (Райан Фрейзер, 62'), Шон Лонгстафф, Джозеф Уиллок, Жоэлинтон (Jacob Murphy, 90'), Аллан Сент-Максимен Лидс: Патрик Бэмфорд, Даниэль Джеймс (Тайлер Робертс, 61'), Родриго, Матеуш Клих, Рафаэл Диас (Крисенсио Саммервилл, 67'), Калвин Филлипс, Хуниор Фирпо, Лиам Купер, Люк Эйлинг (Джейми Шаклтон, 89'), Стюарт Даллас, Иллан Меслье Предупреждения: Мэтт Ритчи (8'), Мигель Альмирон (39'), Родриго (57'), Хуниор Фирпо (80')

    «Ньюкасл» находится в зоне вылета (18 место) с двумя очками на счету. «Лидс» идет на 16 позиции с тремя баллами в активе.

    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»

    18 сентября, 14:30 мск

    «Бернли» — «Арсенал»

    18 сентября, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

    18 сентября, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

    18 сентября, 17:00 мск

    «Норвич» — «Уотфорд»

    18 сентября, 17:00 мск

    «Астон Вилла» — «Эвертон»

    18 сентября, 19:30 мск

    «Брайтон» — «Лестер»

    19 сентября, 16:00 мск

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

    19 сентября, 16:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Челси»

    19 сентября, 18:30 мск

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