«Сассуоло» — «Торино»: счет 0:1, обзор гола

Марко Пьяца Фото: globallookpress.com
Единственный результативный удар на счету Марко Пьяцы.
Футбол. Италия. Серия А
Сассуоло — Торино 0:1
Гол: 0:1 Марко Пьяца (83') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Влад Кирикеш, Джанмарко Феррари, Рожерио (Хамед Траоре, 65'), Davide Frattesi (Абдау Харрауи, 75'), Максим Лопес, Доменико Берарди, Филип Джуричич (Грегоре Дефрель, 87'), Жереми Бога (Гиоргос Кирьякопулос, 65'), Джакомо Распадори (Gianluca Scamacca, 65') Торино: Антонио Санабрия, Йосип Брекало (Марко Пьяца, 77'), Деннис Прает (Кароль Линетти, 64'), Ола Эйна (Кристиан Даниэль Ансальди, 52'), Томмазо Побега (Роландо Мандрагора, 77'), Саша Лукич, Уилфрид Синго (Мергим Войвода, 77'), Рикардо Родригес, Бремер Глейсон, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Бремер Глейсон (12'), Ола Эйна (35'), Рикардо Родригес (54'), Коффи Джиджи (90 + 5')
«Торино» набрал 6 очков и занимает девятое место. «Сассуоло» с четырьмя баллами находится на две строчки ниже.