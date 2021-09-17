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    Колосков о российских клубах в еврокубках: Глубже падать уже некуда

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    Первый президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал российские клубы после матчей в еврокубках.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл на выезде «Челси» (0:1). «Спартак» в рамках Лиги Европы уступил на своем поле польской «Легии» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

    «Локомотив вообще не порадовал. Какая у него была игра? Внятной игры толком и не было. Им очень повезло. Несмотря на то, что это единственный российский клуб, который набрал очки, больше всех мне понравился "Зенит". "Марсель" должен был крупно побеждать. С такой игрой "Локомотив" вряд ли сможет занять даже третье место. Перспектив у них мало.

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    • Глубже падать уже некуда. В прошлом сезоне всего одна победа за 26 игр. В этом году нет никаких предпосылок, чтобы эта ситуация не повторилась», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

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