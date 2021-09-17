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    Смородская: Стыдно только за «Спартак». Стыдно, обидно и жалко

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление российских клубов в еврокубках.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    «Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл на выезде «Челси» (1:0). «Спартак» в рамках Лиги Европы уступил на своем поле польской «Легии» (1:0), а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

    «Не скажу, что "Локомотив" — единственная российская команда, за которую не стыдно в Европе. "Зенит" сыграл хорошо: ему фатально не повезло, но они играли достойно, не испугались такого грозного соперника, "Челси".

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    • Стыдно только за "Спартак". Стыдно, обидно и жалко — все подходит. "Локомотив" укреплялся ковровыми закупками футболистов, но пока новички совсем не впечатляют. Надеюсь, что-то у них получится. Хочется, чтобы "Локомотив" поборолся и зацепился за второе место в группе», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

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