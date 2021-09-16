Владелец «Легии» призвал «Спартак» обратить внимание на Черчесова

Владелец «Легии»признался, что не удивила победа над(1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Все прошло хорошо, очень счастлив. Ожидали победу или, может быть, ничью. В итоге нам удалось победить, как и 10 лет назад, мы опять забили на последней минуте. Это великолепно!

Наш гол? Мучи — отличный футболист, очень быстрый игрок. Рад, что Кастрати удалось забить.

"Спартак"? У них было много шансов, но не было завершения. Но команда у них хорошая. Нужен ли им Черчесов? (смеется) Неплохо, он хороший тренер», — приводит слова Миодуски «Спорт-Экспресс».

Напомним, Станислав Черчесов ранее тренировал и «Спартак», и «Легию», которая под его руководством выигрывала чемпионат Польши.