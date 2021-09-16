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    Результативная передача Головина помогла «Монако» одолеть «Штурм»

    «Монако» — «Штурм»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Монако» одержал победу над «Штурмом» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы B, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол «монегаски» забили на 66-й минуте, когда с передачи Александра Головина отличился Крепин Дьятта.

    Российский полузащитник вышел на замену в начале второго тайма.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Монако — Штурм 1:0
    Гол: 1:0 Крепин Дьятта (66') Монако: Александр Нюбель, Рубен Агилар, Гильермо Марипан, Страхиня Павлович, Исмаил Якобс (Caio Henrique, 46'), Желсон Мартинш (Александр Головин, 46'), Орельен Чуаэми, Элиот Матазо (Юссуф Фофана, 72'), Кевин Фолланд (Виссам Бен-Йеддер, 61'), Wilson Isidor (Сеск Фабрегас, 46'), Крепин Дьятта Штурм: Якоб Янтшер (Манприт Саркария, 61'), Кельвин Йебоа (Андерсон Ньянгбо, 71'), Иван Любич, Отар Китеишвили (Alexander Prass, 71'), Йон Горенц-Станкович, Stefan Hierlaender, Amadou Dante, Gregory Wuethrich (Никлас Гейрхофер, 78'), David Affengruber, Jusuf Gazibegovic (Lukas Jaeger, 71'), Joerg Siebenhandl Предупреждения: Исмаил Якобс (32'), Gregory Wuethrich (64'), Alexander Prass (90')

    В другом матче этой группы ПСВ у себя дома разошелся миром с «Реалом Сосьедад» — 2:2.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    ПСВ — Реал Сосьедад 2:2
    Голы: 1:0 Марио Гётце (31'), 1:1 Аднан Янузай (34'), 1:2 Александер Исак (39'), 2:2 Коди Матес Гакпо (54') ПСВ: Йоэль Дроммель, Филипп Мвене (Джордан Тезе, 68'), Андре Рамальо Силва, Армандо Обиспо, Филипп Макс, Marco van Ginkel (Ryan Thomas, 64'), Марио Гётце, Оливье Боскальи, Noni Madueke (Yorbe Vertessen, 64'), Эран Захави (Винисиус, 63'), Коди Матес Гакпо (Брума, 89') Реал Сосьедад: Александер Исак (Александр Сёрлот, 83'), Микель Оярсабаль, Давид Сильва, Микель Мерино, Мартин Субименди, Аднан Янузай (Андони Горосабель, 79'), Айэн Муньос (Хон Пачеко, 61'), Робен Ле Норман (Игор Субельдия, 61'), Ариц Элустондо, Хосеба Сальдуа (Cristo Romero, 79'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Айэн Муньос (42'), Marco van Ginkel (59'), Андер Гевара (70'), Микель Оярсабаль (77'), Винисиус (79'), Ариц Элустондо (84'), Игор Субельдия (90')

    У хозяев Марио Гетце забил и сделал результативную передачу на Коди Гакпо. Гости ответили точными ударами Аднана Янузая и Александера Исака.

    В следующем туре «Монако» отправится в гости к «Сосьедаду», а «Штурм» примет ПСВ.

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