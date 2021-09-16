Калабрия: Во втором тайме пропустили два совсем не обязательных мяча

Защитник «Милана»прокомментировал поражение от(2:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб первым пропустил благодаря автоголу на 9-й минуте. Но в конце первого тайма забил 2 гола за 2 минуты. После перерыва мерсисайдцы довели дело до победы.

«Чувствуем горечь поражения. Нам удалось на одном из красивейших стадионов перевернуть с ног на голову ход встречи с одной из лучших команд Европы, но во втором тайме пропустили два совсем не обязательных мяча.

Мы довольны игрой — для многих из нас она стала первой в Лиге чемпионов. Было непросто выходить на поле "Энфилда" в таком матче», — сказал игрок в интервью Infinity +.