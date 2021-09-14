Филимонов: Все глубинные проблемы заложены у нас в детско-юношеском футболе

Бывший вратарь «Спартака»считает, что отмена лимита не поможет российскому футболу.

«Никто не знает, как эти реформы будут выглядеть. Все изменения — это просто косметические меры. Это не какое-то серьезное реформирование. Это не изменит сути того, что происходит у нас в футболе.

Все глубинные проблемы заложены у нас в детско-юношеском футболе . Все об этом говорят, но никто не хочет глубоко копаться.

Понимаете, все делается с благими намерениями, но есть выражение: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

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Лимиты, системы игры — все что угодно можно делать с нашим футболом. Если российские футболисты не будут сильнее средних легионеров, то у нас останется все так же», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

Позже президент России Владимир Путин раскритиковал предложения об отмене лимита на легионеров в российском футболе.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев..VrezNews1 /football/2021/09/11/koloskov/