ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аргентинские игроки нарушили санитарные правила БразилииБразилия — Аргентина: скандал был неизбежен
  • 17:09
    • Президент РФ выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ
  • 15:48
    • РПЛ опубликовала календарь до конца года
  • 08:02
    • 18-летняя Радукану и 19-летняя Фернандес вышли в финал US Open
  • 09:10
    • «Спасибо за всё, волшебник». Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры
  • 08:33
    • Месси обогнал Пеле и стал рекордсменом по голам за южноамериканскую сборную
    Все новости спорта

    Президент РФ выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

    Футбол Трансферы Футбол России РФС РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложения об отмене лимита на легионеров в российском футболе.

    Владимир Путин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Путин

    «Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — цитирует Путина ТАСС.

    Напомним, что в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

    В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» захватить инициативу в игре с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Йокерит» неприятно удивит хозяев в Балашихе
  • «Авангард» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Сколько «Салават Юлаев» отгрузит в ворота «Нефтехимика»?
  • «Салават Юлаев» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер Майами — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Джокович — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры