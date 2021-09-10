Президент РФ выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

Президент РФраскритиковал предложения об отмене лимита на легионеров в российском футболе.

«Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — цитирует Путина ТАСС.

Напомним, что в конце августа сообщалось, что РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола. В частности, отмечалось, что клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.