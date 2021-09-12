«Лидс» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

в выездном матче четвертого тура английской Премьер-лиги обыграл— 3:0.

«Красные» открыли счет на 20-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд прострелил во вратарскую, где Мохамед Салах выскочил из глубины и ударом в касание поразил ворота.

На 50-й минуте гости удвоили свое преимущество. Александер-Арнольд навесил с углового, Вирджил ван Дейк сделал скидку головой вперед, и Фабиньо со второй попытки протолкнул сферу в сетку.

Еще через десять минут «павлины» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Паскаль Стрейк.

Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Мане, который принял мяч спиной к воротам, развернулся и сильным ударом отправил снаряд под левую от вратаря штангу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Ливерпуль 0:3 Голы: : Мохамед Салах (20'), : Фабиньо (50') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте (Паскаль Стрёйк, 33'), Лиам Купер, Хуниор Фирпо, Калвин Филлипс, Рафаэл Диас, Родриго (Тайлер Робертс, 46'), Стюарт Даллас, Джек Харрисон (Даниэль Джеймс, 68'), Патрик Бэмфорд Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота (Алекс Окслейд-Чемберлен, 82'), Мохамед Салах, Тьяго Алькантара (Наби Кейта, 90'), Фабиньо, Harvey Elliott (Джордан Хендерсон, 63'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Лиам Купер (12'), Фабиньо (16'), Диего Льоренте (30') Удаление: Паскаль Стрёйк (60')

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место (10 очков), а «Лидс» — 17-е (2 очка).