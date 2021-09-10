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    Все новости спорта

    Бирмингем Сити — Дерби Каунти: смотреть онлайн трансляцию 10.09.2021

    Бирмингем Сити — Дерби Каунти: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Бирмингем Сити» — «Дерби Каунти» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Дерби Каунти» — «Бирмингем Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бирмингем Сити» — «Дерби Каунти». Коэффициент ставки — 3.32.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дерби Каунти»).

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