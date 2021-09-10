10 сентября на старте 6-го тура английского Чемпионшипа «Бирмингем Сити» на своем поле сыграет против «Дерби Каунти». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. «Бирмингем Сити» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем Сити»

«Бирмингем Сити» в прошлом сезоне вел борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе и удачно справился с этой задаче, финишировав на 18 месте в девяти баллах от опасной зоны.

В текущем же первенстве «синие» после пяти матчей набрали восемь баллов, дважды победив при двух ничьих и одном фиаско. С такими показателями они идут в первой части турнирной таблицы.

Начали чемпионат бирмингемцы с выездной победы над «Шеффилд Юнайтед» 1:0, после чего они не побеждали на протяжении двух игр, расписав мировую со «Сток Сити» 0:0 и проиграв «Борнмуту» 0:2 на своем поле.

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В последующих же двух встречах «Бирмингем» добыл четыре очка в двух поединках, разгромив «Лутон» 5:0 и сыграв вничью с «Барнсли» 1:1, оба раза сыграв вне родных стен.

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» также вел борьбу за выживание в прошлом сезоне. И с большим трудом сохранил свою прописку, опередив зону вылета всего лишь на одно очко.

В текущем же розыгрыше Чемпионшипа «бараны» насобирали шесть баллов, раз победив при одном фиаско и трех ничьих, и находятся на 15 позиции в турнирной таблице.

Начал коллектив с домашней мировой против «Хаддерсфилда» 1:1, затем уступил на выезде «Петерборо» 1:2 и добыл полновесные три очка в выездной встрече с «Халлом», победив 1:0.

В двух предыдущих турах «Дерби» неизменно играл вничью, поочередно поделив очки на своем поле с «Мидлсбро» 0:0 и «Ноттингем Форест» 1:1.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись гостевыми победами — 0:4 и 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бирмингема» — 1.94, победа «Дерби» — 4.54, ничья — 3.32.

В целом, оба коллективе неплохо начали данное первенство и в очном противостоянии этих клубов трудно выделить фаворита. Поэтому будет неудивительно, если они поделят очки между собой.